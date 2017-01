Over 60 einingar selde i Nyrefeltet

Ved inngangen til 2017 er totalt 61 einingar i Nyrefeltet selde. 23 av dei er òg innflytta, opplyser Ove Håland, dagleg leiar i Nyrefeltet AS.

- Som utbyggjar har me no 78 einingar ferdig prosjekterte, av godt 300 einingar totalt. Det betyr at me er ferdige med fyrste firedelen, og alt i gang med den neste firedelen. Og salet går heilt etter skjema, trass i at det òg er svært mange andre prosjekt på Voss akkurat no, seier Håland til Hordaland.

- Så eg trur det gamle ordtaket stemmer framleis: aktivitet skaper aktivitet!

MYKJE ARBEID: Ole Ronny Selje frå Lident, som er innleigd frå Seimen, er éin av mange som arbeider med den store utbygginga på Nyre. Her nokre av einebustadene i rekkje, der fire er selde.

3,5-5,0 millionar

- Kva er fyrste prosjektet i neste firedel, som de no skal i gang med?

- Det er bygget som ber namnet BB8 i reguleringsplanen, og som ligg øvst oppe i svingen med rekkjehusa. Her planlegg me ei blokk med 22 leilegheiter, der salet vil starta i løpet av februar månad.

Husværa vil ha storleikar frå 80 til 120 kvadratmeter, og prisnivået vil liggja frå 3,5 til 5,0 millionar kr, opplyser Håland.

Totalt har Nyrefeltet AS investert godt over 100 millionar kroner i utbygginga så langt. - Eg har ikkje rekna så nøye over det på ei stund, men eg tippar me nærmar oss 150 millionar. Enn så lenge er avansen minimal. Det meste av salsinntektene vert investert direkte i neste prosjekt, kan Håland fortelja.

Ektepar på 60+

- Den typiske kjøparen av husværa i Nyrefeltet, kven er det?

- Mest typisk er nok eit ektepar i 60-åra, framleis yrkesaktive, men som ynskjer seg ein enklare kvardag. Kanskje bur dei i dag bratt og tungvint ein annan stad på Voss, eller kanskje bur dei i Granvin eller Sogn og føretrekkjer å bu meir sentralt. Framfor alt ynskjer dei ikkje lenger å bruka kveldar og helgar på vedlikehald av hus og hage, seier Håland, som likevel understrekar at spekteret av kjøparar er relativt vidt.

- For me har òg kjøparar på under 50 år. Og dei eldste er nok i slutten av 70-åra!

Status januar 2017

I augneblinken ser statistikken til Nyrefeltet AS slik ut:

. 51 selde husvære i ulike blokkbygg. (10 einingar ikkje selde).

. Alle seks tomtene for bygging av einebustader i eigen regi.

. Fire einebustader i rekkje (sju einingar framleis ikkje selde).

Totalt er Nyrefeltet stipulert til ca 320 einingar.