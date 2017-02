Torsdag kan du sjå fleire politibetjentar ute på skipatrulje i fjellet. Dei driv med førebyggjande arbeid i både Myrkdalen og Bavallen, opplyser Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt. - Det handlar om at me skal vera synlege i fjellet også. Det er mykje folk der, så patruljane står på ski og ser til at alt er bra, seier han. Førebygging av vinningskriminalitet er også ei av årsakene til at politiet er på skipatrulje.