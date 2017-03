På tur i Nansen sine fotefar

To hardingar vil gjenskapa ferda til Fridtjof Nansen mellom Bergen og Oslo i 1884. No er dei på veg.

- Goretex anno 1884. Det er kliss vått, seier AK Glück Teigland.

Han viser til jakka si. Ho er gammal, for det er litt av poenget.

- Målet er å testa om gamle dagar held mål, seier Glück Teigland.

Han og ein gjeng på ni andre hardingar har gått ut av toget på Voss stasjon, éin etter éin. Dei skal gå i Nansen sine historiske fotefar.

BAKTROPPEN: Den siste vogna fekk Sandven (t.v.) og Fykse heilt for seg sjølv.

Ut på tur

I heile ni dagar skal denne gjengen på tur. Dei starta i Bergen og skal enda i Holmenkollen.

Då Nansen var 22 år og doktorgradsstudent, las han i avisa at det skulle vera skirenn i Husebybakken. Då la han av garde. Det er denne turen hardingane no skal gjenskapa, med litt gammalt og litt nytt utstyr.

- Kleda er gamle og forholdsvis dårlege. Pulkane er veldig tunge og har svært dårleg gli, seier Glück Teigland.

- Me har gammal mat, pemikan, det er hermetisert kjøt i feitt, så det er solid kost. Eg trur det vert ein fantastisk tur.

Om det er ein ting han gler seg til, så er det å ikkje trenga å svara på e-post.

GAMMAL STIL: Ekspedisjonsgruppa måtte fylla ventetida før avgang med noko. Bjørnar Fykse på kjerra.

Med hest til Urdland

Hestar og førarar frå hestelina på Voss vidaregåande står og ventar ved kulturhuset, klare til å ta hardingane med opp til fjells, mot Raundalen. I alle fall eit stykke, så får dei klara seg sjølve.

I den siste av to kjerrer har Håkon Sandven og Olav Mikal Fykse fått plass.

- Det er kjempekaldt, seier Fykse, inntulla i eit teppe.

Snøen som fall denne morgonen har no vorte til kaldt regn. Dei to i baktroppen har vogna heilt for seg sjølv.

- Det er fyrste gongen me har hatt ein sånn romantisk kjerretur, seier Fykse og flirer.

Sandven trur ikkje han hadde kome på å gå ein slik tur på eiga hand, men han er glad for å vera med, trass i vêret. Ekse ser på dette som ein fin start på ein større tur han ser for seg.

- Eg har veldig lyst å gå frå sjøen til svenskegrensa. Så eg får starta her og ta resten etterpå, seier han.

Frå 1884 til 2017

Nansen skal ha trena mykje på Voss, mellom anna på Gråsida før turen til Grønland.

I 2017 finn Glück Teigland plassen sin på kjerra, og snart er dei på veg. Kan ein kalla han for ekspedisjonsleiar?

- Det er jo pompøst. Men Nansen var pompøs han òg, så det går bra, seier ekspedisjonsleiar Glück Teigland.

Me får sjå om dei er like pompøse når dei kjem til Holmenkollen laurdag 18. mars.