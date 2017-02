Påkøyrde hjortar

To hjortar fekk eit ufrivillig møte med biltrafikken på Voss i helga. Det fyrste møtet skjedde laurdag kveld, på E16 ved Tvinno. Ein bil køyrde inn i bakparten på ei hjortekolle. Kolla stakk, men Voss fallviltnemnd vart varsla. Kolla vart spora opp, men då viste det seg at ho hadde tolt samanstøyten godt. Ho stod saman med ein kalv og beitte og verka til å vera i fin form. Det andre møtet mellom hjort og bil, skjedde ved Saghaugen mellom Bulken og Evanger. Også denne gongen la dyret på sprang til skogs. Voss fallviltnemnd har søkt etter dyret, og konstatert at det truleg har fått ein skade på ein fot, men hadde ikkje lukkast i å koma tett nok innpå det sky dyret då Hordaland snakka med dei sundag ettermiddag.