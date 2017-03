Politiet mistenkte kroppskrenking mot kvinne

Ein mann vart arrestert av politiet etter mistanke om kroppskrenking mot ei kvinne, men etterforskinga så langt gjer at politiet meiner at ikkje noko straffbart har skjedd.

Det var natt til førre sundag at situasjonen oppstod sentralt på Vangen. Ein politipatrulje ute på ein nattleg runde såg ei kvinne liggja på bakken, med ein mann i nærleiken. Ulike omstende gjorde at det var vanskeleg å få klarlagt kva som hadde skjedd. Politiet fann derfor grunnlag for å fengsla mannen som vart send til Bergen og halden i varetekt eitt døger.

Etterforsking og avhøyr

Politiet køyrde deretter full pakke med etterforsking, og avhøyrde ei rekkje personar. Etterforskinga vart avslutta på Voss i går, måndag, og saka send over til jurist i Bergen som tek endeleg stilling til kva som skjer.

- Me såg det som heilt nødvendig fyrst å sikra spor og etterforska saka breitt, og deretter gjera opp status. Truleg vert saka lagt bort, seier Ivar Hellene, lensmann på Voss, til Hordaland.