Positiv til å erstatta gummien på kunstgrasbanane

- Viktig innspel, sa ordførar Hans-Erik Ringkjøb då MDG tok opp bruken av gummigranulat på kunstgrasbanar i Voss kommune.

Torsdag gav ordføraren svar på spørsmåla frå MDG om bruk av gummigranulat på kunstgrasbanar, der Lillian Rogne peika på at gummigranulat i kunstgrasbanar er den nest største kjelda til mikroplastforureining, etter slitasje frå biltrafikken.

Ho trekte fram spørsmål rundt forsvarleg handtering av avrenning til vassdrag, granulat som «rømmer» frå banane i tillegg til kor mange banar i kommunen som inneheld gummigranulat.

Ho fremja til slutt eit ynskje om å få slutt på bruken av gummigranulat på kunstgrasbanar, og la fram forslag om å fasa ut bruken til fordel for miljøvenlege alternativ.

Større problem

- Dette er eit viktig innspel. Situasjonen på Voss når det gjeld kunstgrasbanar er i stor grad den same som i resten av landet. Alle kunstgrasbanane utanom på Vangen skulen brukar oppkutta bildekk som ein del av fyllmassen i banane, svara ordføraren.

Han kjende ikkje til krav knytt til avrenning frå banane, anna enn at om det oppstår avrenning, så kan banane verta stengt på dagen for å løysa problemet.

- Truleg er det her lokalt eit større problem det som interpellanten kallar for rømming eller svinn. Nemleg at granulat hamnar utanom banane og blir liggjande i nærområda. Dette problemet både kan og bør ein gjera noko med, sa Ringkjøb.

Meir miljøvenleg

Han peika på moglegheita for å samla opp granulat utanfor banane, reinsa det og leggja det tilbake.

- På den måten minkar svinnet og ein treng heller ikkje å fylla på like mykje, meiner ordføraren

Ringkjøb er positiv til at nye produkt som er meir miljøvenlege vert nytta i kunstgrasbanar.

- Det vil gjera heile produktet meir miljøvenleg, i tillegg til at ein slepp fare for lokal ureining som gummigranulat kan føra med seg, svara han til Rogne.

Vidare til MKU

I likskap med Rogne, tok Ringkjøb opp korleis kunstgrasbanar er ei av mange kjelder for lokal ureining knytt til plast og gummi.

Likevel meiner han at det ikkje var mogleg å fatta vedtak i saka på grunnlag av denne interpellasjonen. Han ynskte å senda saka til Utval for miljø og kultur (MKU).

- Og at dei får framlagt ei sak som seier noko om korleis me på Voss kan gå i ei meir miljøvenleg retning, og korleis me kan få gode rutinar som sikrar god bruk av banane med minimal og helst utan lokal ureining, sa ordføraren.

Hausta lovord

Lillan Rogne sa seg nøgd med svaret frå Ringkjøb.

- Eg forstår at det ikkje går å gjera vedtak i dag. Det er flott at saka går vidare til MKU, sa ho.

Fleire i kommunestyret rosa henne for å ta opp problemstillinga.

- Plast er ei stor miljøutfordring, kanskje større enn me alt visste. Eg vil takka for at de set ei så viktig sak på dagsorden, sa Bjørne Østrem Djukastein (H).

MDG kunne også hausta lovord frå Arnfinn Gjeråker (SV).

- Eg trur på sikt at det ikkje vert meir gummigranulat, sa han.

Det var ordføraren einig i.

- Det finst alternativ, og sannsynlegvis vert gummi fjerna. Men i dag er dei andre alternativa dyre. Desse er heilt i barndommen som produkt, men på sikt vil det nok komma, avslutta Ringkjøb.