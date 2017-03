Praktvilla sette prisrekord på Voss

Salet av ein einebustad i Kvernavegen på Voss har sett nye prisrekord på Voss.

Prisvurderinga i salsprospektet var 9,5 millionar kroner, men ansvarleg meklar i Proaktiv Voss Eiendomsmegling AS, Baste Bolstad­, vil ikkje ut med den ende­lege salssummen.

Endelege salssummar for kjøp og sal av eigedomar vil verta kjent når oppgåver over heimelsbyte frå Statens kartverk vert offentleggjort, men går vanlegvis litt tid frå handelen er gjort, til Kartverket er klare med opplysningane.

Vanlegvis trykkjer Hordaland desse opplysningane i byrjinga av kvar månad.

- Seljar har bede om diskresjon kring transaksjonen, så eg kan ikkje gå i detaljar. Men eg kan stadfesta at det er den dyraste einebustaden som er selt på Voss til no. Det er selt leilegheiter til høgare pris, men dette er altså dyraste huset så langt, seier Bolstad.

ALLER DYRAST: Toppleiligheten på Park Panorama vart selt for 9,75 millionar kroner våren 2015, og er den dyraste bustaden som nokon gong er selt på Vangen. Ifylgje Baste Bolstad er huset som nett er selt i Kvernavegen dyraste einebustad nokon gong. ARKIVFOTO: VIDAR HERRE

Få kjøparar i høg prisklasse

Huset er på 350 kvadratmeter og tomta på like under 800 kvadratmeter. Huset stod ferdig i 1992, og i salsprospektet vert det skildra­ som «Herskapeleg», at det har bibliotek, vinkjellar, velvereavdeling og trimrom, og at Proaktiv Eiendomsmegling vurderer eigedomen som «eineståande».

- Korleis er marknaden for slike bustader på Voss?

- Det er ikkje veldig mange til å tevla om slike objekt. Mange ramlar av når prisantydninga går over 4,5-5 millionar kroner. Då har dei ikkje finansielle musklar til å hengja med. Dei mest kurante­ bustad­ene å selja, om som trekkjer til seg flest folk på vising, ligg kring 4 millionar kroner.

- Jamvel 4,5-5 millionar kroner er mange pengar. Det tyder vel at det kan vera tøft for enkelte å etablera seg i sentrumsstroka på Voss?

- Ja, når det gjeld områda i sentrum, som til dømes Vangen og Gjernes, så er prisane her ofte i nærleiken av meir bynære strok, fortel han.

Bolstad refererer til tal som baserer seg opplysningar om alle omsette hus og eigedomar på Voss, og viser til kjelda «eiendomsverdi.no».

Regionale skilnader

- For småbarnsfamiliar kan det då verta tøft å realisera slike kjøp, fortel Bolstad, som legg til at det er store regionale skilnader.

- Om du går eit stykke ut i områda kring Voss, ser me at prisane­ er langt lågare. Av dei sala me har jobba med på Evanger, til dømes, er snittprisen på 1,8 millionar kroner, som gjev ein snittpris for kvadratmeteren på 11.200 kroner. I den nye bustadene på Hestavangen og Park, er dei 50.000 per kvadratmeter, og snitt for bustader i sentrumsnære område på Voss er 3,1 millionar kroner, fortel Bolstad, som også kan nemna at det kjem til å koma ein del bustader til sals no framover.

- Ja, det reknar me med, mellom anna i samband med at fleire har kjøpt leilegheiter som snart står klare, og vil kvitta seg med store hus. Men korleis det vil slå ut i marknaden, det er litt for tidleg å seia.

80 selde siste året

Proaktiv Eiendomsmegling AS har selt 80 einebustader på Voss siste året. Snittprisen ligg på 3,6 millionar kroner, som gjev ein kvadratmeterpris på 22.000 kroner.