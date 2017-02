Pudderalarm frå skianlegga

25-30 centimeter nysnø, og det snøar framleis, melder Myrkdalen. - Minst 35 cm her hjå oss, lyder rapporten frå Bavallen.

- Så no kan eg lova supre løyper også oppe i fjellet, seier ei jublande Anna Bryn i Voss Resort.

NEDSNØDD: Snømålaren ved toppstasjonen var godt nedsnødd onsdag morgon. I biletet ser me Kjetil Hugin frå P4, som konstaterer at her er 1,90 meter snø. Foto: Myrkdalen Fjellheisar.

Pudder på toppen

- I Bavallen har me hatt ein meter kunstsnø lenge, så der har me ikkje hatt problem. Verre oppe på fjellet, der mildvêr og regn har tæra bort mykje av natursnøen. Men med nysnøen no, og veldig god vêrmelding framover, trur eg på maksimale tilhøve frå og med i morgon, seier Anna Bryn.

- Fram mot helga håpar me difor å få både Horgaletten og Hangurstrekket i drift att, slik at heile anlegget er oppe og går.

Bryn rapporterer òg om bra med folk i løypene. - Sjølv om vêret har vore sånn passeleg hittil i veka, har me både engelske skuleelevar og vossingar på vinterferie og ok trafikk, seier ho.

VINTER OG NYSNØ: - Jippi, slik skal det vera når det er vinter og vinterferie, jublar denne unge karen. Foto: Myrkdalen Fjellheisar.

Ca to meter snø

Frå Myrkdalen rapporterer John Ivar Norheim at det eigentleg har vore greie tilhøve for fjellheisane heile vinteren.

- Men sjølvsagt kjekt med puddersnø på toppen, så me verkeleg kan få vist kor flott det er her i anlegget vårt. Med siste snøfallet har me no kring 2,0 meter snø lengst oppe, og ca ein meter nede ved hotellet. Så dette er akkurat slik det skal vera, no som det er vinterferie og i heile tatt, seier Norheim.