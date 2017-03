Rådmannen får sin «time»

Førre veke gjorde kommunestyret eit samrøystes vedtak om å godkjenna nytt delegeringsreglement for Voss kommune. Delegeringsreglement byggjer på prinsippet om at alt som kan delegerast er delegert til administrasjonen. Dette prinsippet har lege til grunn for arbeid i Voss kommune sidan kommunelova vart endra tidleg på 90-talet. Nytt i reglementet er at rådmannen no får si eiga tid til å gje informasjon i starten av kvart kommunestyremøte; nemleg «rådmannen sin time». I tillegg skal politiske hovudutval setja av tid til informasjon frå administrasjonen om aktuelle saker innan ansvarsområdet til utvalet i starten av kvart møte. Reglementet vert førebels gjeldande fram til 31. desember 2019. Det ligg også an til innføring av eit elektronisk system for dette.