Rådmannen meiner kommunen kan bruka tvang for å byggja gondolen

Formannskapet må torsdag ta stilling til om Voss kommune skal oreigna grunn og rettar for gondolbanen til Hangurstoppen.

Og dét bør kommunen gjera, lyder tilrådinga frå Rådmannen.

Grunngjevinga er at Voss kommunestyre har godkjent reguleringsplanen som ligg til grunn for den nye Hangursbanen.

I sakspapira vert det opplyst at utbyggjar Voss Gondol AS har avtale på plass med fleire grunneigarar, men at 18 grunneigarar har takka nei til avtaleskjøn.

Mellombels master

Voss Gondol treng rett til å føra gondolbanen over eigedomar som vert passerte undervegs frå startpunktet på Vangen til toppstasjonen på Hangur. Gondolselsapet treng i tillegg rett til å setja ned stolpefeste, rett til å føra opp stasjons- og terminalbygg og til å etablera vassforsyningsanlegg. Også fleire andre naudsynte rettar må på plass, slik det er skildra i reguleringsplanen.

Av omsyn til tryggleiken må det til dømes setjast opp mellombelse tryggingsmaster i anleggsperioden - for å fanga opp kablane ved eventuelle uhell under strekking av desse. Desse mastene vil vera 17-22 meter høge, 14 meter breie på toppen og ha eit fire meter breitt fundament.

Av fem slike master vil tre stå på offentleg areal, medan dei to siste må stå på privat grunn. Mastene skal fjernast etter anleggsperioden, som ifylgje sakspapira skal vera tre månader.

- Er alt vurdert

Saksutgreiar Torbjørg Austrud peikar i si vidare grunngjeving på at dei ulike interessene i saka alt er grundig vurderte, gjennom reguleringsprosessen.

- Vedtak av reguleringsplanen er òg stadfesta av Fylkesmannen i Hordaland, etter klage frå ei rekkje av dei råka grunneigarane. Arealbruken er såleis endeleg fastsett, gjer ho klart.

- Ei interessevurdering, slik Oreigningslova krev, er difor gjort i samband med reguleringsprosessen. Normalt skal det difor ikkje vera trong for ei ny vurdering her, med mindre ein finn at det har kome til nye tilhøve som treng å vurderast, skriv Austrud, som konkret peikar på at slike innspel kan koma i samband med varsel om ekspropriasjon.

Eit anna moment formannskapet skal ta stilling til torsdag, er om Voss Gondol skal få politisk klarsignal for å søkja Fylkesmannen om førehandsløyve til å starta arbeid i traseen før skjønet er avslutta. Uansett: saka skal uansett til kommunestyret (20. april) for avgjerda er endeleg.