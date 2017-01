Risikerer fråflytting utan ny veg

I 1979 flytta Helge Edvartsen (61) frå Stavanger til Edal ved Steine. Frå fyrste dag har han kjempa for ny veg opp til garden.

I 38 år har kampen for ny veg opp til fjellgarden frå noverande E16 vore kampsak nr 1 både for han og kona Gerd Jorunn Edal Edvartsen. No står neste generasjon klar til å overta, men vegrar seg medan spørsmålet om ny veg står i stampe.

SKRØPELEG: Gardsturisme er eitt av satsingsområda den nye generasjon på Edal gard ser for seg. Men i augneblinken skremmer vegen potensielle turistar bort.

Minimalt vedlikehald

Alt vinteren 1999 presenterte BKK eit kraftprosjekt der ny veg til bygda var del av planen. Ny trasé til vegen var stukke ut i 2004. Men framleis, 18 år seinare­, lyt dei åtte fastbuande på Edal og Steine klara seg med ein stadig meir skrantane bygde­veg.

- Etter at kraftplanane vart lagd fram i 1999, meiner me fastbuande på Edal og Steine at kommunen har minimalisert vedlikehaldet og gløymd vegen på lista over vegar i kommunen som treng opprusting. Og sjølv om kommunen la ny oljegrus på vegen på slutten av 80-talet, er over halvparten av vegen no tilbakeført til grusveg, grunna djupe køyrespor der oljegrusen vart lagd, seier Helge Edvartsen til Hordaland.

GENERASJONSSKIFTE: Etter 38 år som bonde på Edal er Helge Edvartsen klar til å levera garden over til neste generasjon. Bente Edal og Leon Larsen kriblar etter å ta over, men fyrst lyt vegsaka løysast.

Ventar på NVE

- Sjølv var eg grunneigarkontakt gjennom førehandsarbeidet BKK gjorde til kraftprosjektet heile perioden frå 1999 til 2011. I 2013 sende BKK konsesjonssøknad for kraftutbygginga, som då både omfatta både Tverrelva her forbi garden og Muggåselva lengre mot vest. Men framleis, tre og eit halvt år etterpå, er søknaden ikkje blitt slutthandsama hjå NVE. Fortvilande, seier Edvartsen, som i den samanheng peikar på at NVE har rask sakshandsaming som uttalt målsetjing.

- Bygda her står no i fare for fråflytting. Ingen kan satsa på nye ting her oppe utan ny veg, skriv Edvartsen i eit brev han nyleg sende NVE, der han etterlyste framdrift i saka.

- Før ungane tok til på Evanger skule midt på 80-talet, vart kommunen invitert til eit spleiselag for å skaffa betre veg til bygda, og då som skogsveg over frå Bjørgås. Ved å samkøyra skuleskyssen, ville samfunnet kunna spara midlar slik at ny veg her hjå oss vart kostnadsfri, tenkte me. Men då skuleskyssen vert betalt av fylkeskommunen, medan kommunen sjølv måtte kosta nyevegen, sa kommunen nei. Vegen vart bygd, men då som ein skogsveg, seier Edvartsen.

Gav opp mjølkekyrne

- Fastbuande på Edal har slite med dårleg veg i alle dagar. Sjølv har eg difor gått bort frå mjølkeproduksjon, og satsar på ammekyr i staden. For slik tilhøva er her vintersdagen, er det uframkomeleg for mjølkebil i store periodar. Og når eg sjølv skal senda dyr til slakt vinterstid, har det hendt at eg har måtta dra slaktebilen opp og losa han ned att med traktor, eller sjølv frakta slaktedyra ned til E16 med traktor, seier Edvardsen.

- Då me i 1991 søkte om å få vera med i den tvungne renovasjonsordninga til Voss kommune, var vegen for dårleg for renovasjonsbilane. Me måtte difor godta ei ordning der avfallet vart levert ved E16, kan han fortelja.

Garden Edal har i dag ca 80 mål dyrka jord, Helge Edvartsen har sjølv nydyrka 50-60 av desse. I tillegg slår han graset både på nabogarden og på bruk nede i bygda. Ammekyr av rasen Here­ford og sau (ca 50 stk vinterfora) utgjer i dag hovudinntekta på garden. Sjølv har Edvardsen i tillegg vore sentral aktør i Voss Bygdeservice, og i den samanheng mellom anna hatt ansvar for brøyting av vegen opp frå E16 til Steine.

Tenkjer gardsturisme

Det som gjer vegsaka ekstra hastande no, er at odelsdotter Bente ynskjer å overta garden, i lag med sambuar Leon Larsen frå Bergen. Ein ny bygut er med andre ord på veg dit «ingen skulle tru at nokon kunne bu»!

- Kva er det som lokkar deg til Edal, reint bortsett frå ei kjekk lokal dame?

- Naturen her oppe, heilt klart. Frisk luft og god plass. Eg har ingen problem med å vinka farvel til byen og satsa på Edal i staden, forsikrar Larsen.

- Men sjølvsagt, då treng me ei langt betre vegløysing, seier han, og Bente nikkar samtykkjande.

- Me har mange planar for korleis me ynskjer å utvikla Edal. Alt frå gardsturisme og kursing til lokalprodusert mat av kjøt frå eigen gard. Til dømes har me alltid laga spekemat og pølser på garden, og har mange lokale oppskrifter som kan utviklast til næring, seier Bente Edal Edvartsen. Leon er elles kokk av utdanning, så alt ligg vel til rette for nysatsinga dei planlegg.

- Men då lyt bilvegen få ein heilt annan standard. Slik han er no, kvir framande seg for å ta turen opp!

Hentar folk med traktor

Og slik det er no, lyt gjestande til Edal og Steine ofte hentast med traktor siste biten, vintersdag. Bilar vert gjerne ståande fast i den siste brattbakken før dei kjem opp til platået der dei to fjellgardane ligg. Is og snø kombinert med bratt og smal veg er det gjennomgåande problemet.

- Seinast no i melsdagane var det bilar som stod bom fast, kan pappa Helge fortelja.

- Sidan vegen er lagd direkte på leire, er han lite stabil. Dermed sig han ned i hjulspora, medan midtpartiet heng igjen. Mange bilistar har såleis skrapa vegen med understellet av bilane sine, og seinast no i melsdagane var det ein som slo skikkeleg stygt nedi, får Hordaland vita.

Knust hjuloppheng

Bente jobbar sjølv i butikk på Vangen, og får dagleg prøva utfordringane vegen byr på.

- Eg har knust både bjelkar og hjuloppheng under bilen siste åra, så dette har òg ei økonomisk side, gjer Bente klart.

- Men alle me her oppe køyrer no høge bilar med firehjulstrekk. Sjølve kjem me difor fram, som oftast, om enn det er problematisk.

Bratt og spinnglatt

Men Bente hugsar med skrekk tilbake til tida som skulejente på Vangen, og mange nifse opplevingar i den samanheng. Den gongen køyrde pappa Helge henne ned til busstoppet ved E16, og henta henne att same stad då skuledagen var omme.

- Ein gong var det så glatt i den brattaste bakken rett oppom hovudvegen at bilen fyrst vart ståande og spinna. Deretter sklei me baklengs tilbake, heilt ukontrollert, sikkert 50 meter, til me enda mot brøytekanten der vegen svingar. Gløymer aldri kor nifst det var, seier Bente.

- Eg hadde ein tilsvarande runde same stad for nokre år sidan, men den gongen åleine i bilen, seier Helge. - Då med klink is under og to-tre centimeter våt nysnø oppå. Bilen sklei med så stor fart tilbake at han vart smadra mot dei to stolpane bak svingen og måtte skrotast. Sjølv slapp eg unna med skrekken også den gongen, men slike opplevingar set sine spor. Og det finst inga anna løysing på problemet enn ein heilt ny veg, lagd på ein ny og mindre bratt trasé - slik det òg er i BKK sine planar. I desse planane er noverande veg for ein stor del nytta som trasé for røyrgata, kan Helge Edvartsen fortelja.

- Difor håpar me no på ei snarleg avgjerd i NVE, så me får vita kva framtidsutsikter me har!