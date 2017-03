Rotaryklubben loddar ut dette grindbygget

Utgamle byggjetradisjonar vert tekne i bruk av Rotary på Voss for å skaffa midlar til gode føremål. Eit solid grindbygg er no sett opp inne på Amfi.

Rotary er ein verdsfemnande klubb, med tusenvis av lokallag, mellom anna på Voss. Der møtest medlemmene for å ha det sosialt, og ikkje minst for å samarbeida om gode føremål.

13 KVADRATMETER: Grindbygget som Knut Sæten (til høgre) har vore bas for, er på 13 kvadratmeter. President i klubben, Audun Lødemel til venstre, og bak i biletet er loddseljar Ola Folkestad prikkuert med lodd og pengeskrin torsdag føremiddag.

Nytt med gammalt

Typiske Rotary-aktivitetar er å yta hjelp til ulike bistandsprosjekt, hjelp til eldre, kulturstipend for unge, og organisering av internasjonale skuleprosjekt, til dømes utvekslingsprogram for ungdom. Denne gongen har Voss Rotary funne på noko nytt, ved å nytta seg av noko gammalt.

- Me har brukt ekspertisen til ein av medlemane våre, Knut Sæten, til å få laga eit ekte grindbygg, som i løpet av våren skal stå fleire stader på Voss, og som skal verta lodda ut, fortel presidenten i laget på Voss, Audun Lødemel.

STØDIG SELJAR: Ola Folkestad var fyrste mann ut som loddseljar.

Til torgs

Det betyr at ein heldig vinnar kan få seg eit rasande billeg grindbygg, samstundes som han eller ho støttar ei god sak. Hordaland tok turen innom Amfi onsdag kveld, då ein gjeng frå klubben nett var komne i gang med å setja saman byggverket.

- Knut er fagmannen her, og me har gjort resten av arbeidet på dugnad. No skal bygget stå her på Amfi i fjorten dagar, og då vil det på dagtid vera «betjent» med ein av oss som sel lodd. Me byter på det. Så skal me ta bygget ned, og over påske har me fått ein fin plass på Torget, der me kjem til å setja opp att grindbygget. Her skal bygget stå til midten av mai, også då med loddseljarar frå Rotary, og endeleg vil me ha høgtideleg trekking av lotteriet på lensmannskontoret 31. mai, fortel Lødemel, medan grindbygget tek form kring han.

- Er me heldige, så får me inn 50.000 kroner på dette. Ein del av pengane skal gå til Malawi, der Rotary har eit prosjekt som handlar om medisinsk hjelp til mødrer under svangerskapet, utdanning av jordmødrer og arbeid med for tidleg fødde born, fortel Lødemel.