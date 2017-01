Sundag kveld måtte politiet hjelpa til med å få to rusa menn vekk frå ein serveringsstad på Voss. - Dei to mennene laga bråk, og serveringsstaden sleit med å få dei ut frå staden, seier Robert Veseth i politiet på Voss. Patruljen på staden fekk dei to mennene til å ordna opp for seg, før dei vart geleida vekk frå staden.