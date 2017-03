Russen tek eit krafttak mot kreft

Sundag går russen på Voss gymnas og Voss vidaregåande skule med bøsser.

- Mange har eit litt dårleg syn på russen. Me vil gjerne ta i eit tak og bidra, seier Guro Litlere.

Ho er aksjonssjef i russestyret på Voss gymnas og sit ute i sola utanfor skulen saman med Marte Kvåle Midtbø, aksjonssjef i russestyret på avdeling Vatle ved Voss vidaregåande skule. Til saman har dei med seg rundt 110 russ som skal samla inn pengar til helga.

Mot kreft

Aksjonen dei samlar inn pengar til heiter «krafttak mot kreft» og er Kreftforeningen sin årlege innsamlingsaksjon. Pengane går i år til dei som har ulækjeleg kreft, for å gjera forholda betre for dei som lever med sjukdommen.

- Me stiller opp på ei så viktig sak, seier Kvåle Midtbø.

Vil nå alle

Russen går inn for å dekkja eit så stort område som mogleg. Dei trur det er bra viss innsamlarane får dra der dei kjenner både folk og område.

- Me har jo elevar frå både Eksingedalen, Granvin og Ulvik, seier Litlere.

I fjor samla russen på gymnaset inn 97.000 kroner. Dette vil årets gymnasruss slå.

- Dei var stolte over at det var same tal som året dei vart fødd, seier Litlere, og legg til:

- Då vil me klara 98.000.

Ny betalingsteknologi

Innsamlinga skjer sundag ettermiddag. Har du ikkje kontantar, seier du? Ikkje noko problem - dei tek også imot donasjonar på Vipps.

- Har du nokre kroner er det bra. Alt hjelper, seier Kvåle Midtbø.