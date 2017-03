Indre Hordaland revisjon har utført selskapskontroll av Voss Energi AS på vegner av kontrollutvalet i kommunen. Konklusjonen er at Voss Energi fylgjer alle lover og reglar. Difor gjorde kommunestyret på Voss torsdag eit samrøystes vedtak om å godkjenna selskapskontrollen og gå for kontrollutvalet si tilråding om fire punkt som selskapet må syta for. Det er mellom anna å gje tilbod om opplæring av styrerepresentantar, gjennomføring av styreseminar, fornya avtalen om langsiktige rammevilkår og vurdera nivået på utbytte i høve til planlagde investeringar og den økonomiske situasjonen i selskapet til ei kvar tid.