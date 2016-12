Sjå «Urd» sine herjingar i Bømoen

Anne Marie Opheim vart møtt av dette synet då ho skulle gå tur med hunden dagen etter stormen.

På tysdag morgon, dagen etter at ekstremvêret «Urd» herja over landet, gjekk Anne Marie Opheim tur med hunden i Bømoen. Ho trudde ikkje sine eigne auger då ho såg korleis stormen hadde herja inne i skogen.

- Det hadde velta tre overalt. Det var ikkje råd å telja dei ein gong. På gangstiane og småvegane rundt der, og til og med over eit hus nær militærleiren, seier ho.

Opheim knipsa fleire bilete av «Urd» sine spor inne i Bømoen.

- Eg vart rett og slett veldig overraska over det eg såg. Sjølv bur eg på Skulestadmo, og der var det relativt stille heile måndagen. Men der inne har det tydelegvis vore fest, seier ho.

RØSKA OPP MED ROTEN: Velta tre på rekkje og rad i Bømoen. FOTO: Ingerid Jordal

Mange mista straumen

Fleire av trea som raste ned i Bømoen trefte høgspentlinjer, og gjorde at fleire mista straumen mellom klokka 19.30 og midnatt. Voss Energi har hatt fem montørar og to innleigde skogryddarar ute, og har no reparert alt av høgspentlinjer.

PÅ REKKJE OG RAD: Anne Marie Opheim vart møtt av mange velta tre då ho gjekk tur i Bømoen tysdag.

