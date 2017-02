Sjekka meir enn 550 køyretøy

Laurdag morgon frå klokka 08.00 til 12.00 hadde UP promillekontroll ved nye Voss vidaregåande skule på Skulestadmo. Heile 562 bilar vart sjekka, og ingen førarar blåste utslag over grensa. - Det er veldig bra at førarane er edruelege, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt. Seinare same dag hadde UP åtferdskontroll på Evangervegen ved Fleischer's Hotel frå klokka 13.00 til 14.30. Der vart det skriven ut to gebyr for manglande beltebruk.