Slagsmål i natt

Natt til 3. joledag fekk politiet melding om eit slagsmål ved eit av sentrumshotella på Voss. Henning Hegbom ved Voss lensmannskontor fortel at dette var krangel i samband med fest. Både vektarar og politi reiste til staden for å skilja slosskjempene frå kvarandre. Det vart meld om blod frå eit sår, men ingen vart sendt til legevakten. Det var fleire involverte i slagsmålet, og det var lokale ungdommar tidleg i 20-åra som var mest involvert, ifylgje politiet. Hegbom opplyser at det kanskje vert oppretta fleire politisaker på dette slagsmålet.