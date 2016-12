Slik skal kommunen sjå dei «usynlege borna»

Voss kommune er med i eit prosjekt som skal gjera det lettare å sjå og hjelpa born som lid av at foreldra har psykiske vanskar eller slit med rus.

Nasjonale rapportar viser diverre at born av psykisk sjuke, og eller rusmisbrukande foreldre ikkje vert fanga opp, sett eller hjelpne på ein god nok måte, og tidleg nok.

Voss kommune er no med i eit prosjekt som heiter «Modellkommuneprosjektet», som skal gjera noko med dette problemet.

Prosjektet er sett i gang på nasjonalt nivå, og er alt teke i bruk av kommane Fjell og Askøy, med gode resultat.

- Målet er at born med foreldre som er psykisk sjuke og/eller misbrukar rusmiddel skal bli fanga opp og sett i større grad enn før. Ved å identifisera desse borna og familiane på eit tidlegast mogleg tidspunkt kan me koma i forkant av vanskane, og med det sikra borna god nok omsorg, tryggleik og utviklingsmoglegheiter, fortel Marianne Røynesdal i Voss kommune. Ho har vore leiar for å rulla ut prosjektet.

Modell for alle

Rapportane som har kartlagt utfordringane er trist lesnad, men også viktig lesnad som har gjort at mellom andre Voss har teke fatt, søkt og fått statlege midlar for å integrera prosjektet og byggja kompetanse i kommunen.

- Modellen gjev oss verktøy til å jobba systematisk, på tvers av etatar og avdelingar, der me brukar rutinar og system slik at arbeidet ikkje vert tilfeldig og ulikt utført, men likt for alle og kjent for alle. Me legg til dømes opp til ein startsamtale med alle foreldre når borna byrjar i barnehagen. Det har me hatt tidlegare også, men no kjem me også til å ta opp vanskelege emne som vald og overgrep, alkohol og andre rusmiddel, og det er eit vesentleg poeng at me gjer dette med alle foreldra, ikkje enkelte eller tilfeldige, fortel Røynesdal.

Tryggare for alle

Ho fortel at dei har jobba med å gjera modellen kjend i kommunen i heile 2016, og at dei i det komande året kjem til å byggja kompetanse rundt modellen vidare ut i kommunen ved barnehagar og skular.

- I praksis handlar dette arbeidet om å gjera tilsette i kommunale tenester trygge på korleis ein til dømes kan spørja vanskelege og nærgåande spørsmål tidleg nok. Det handlar også om å gjera oss betre i stand til å fanga opp og sjå borna som er i risikosona tidleg nok, og til faktisk å forstå kva som skjer, og det gjer alle partar betre i stand til å løysa utfordringar saman, på eit så tidleg mogleg nivå, fortel ho.

«Dette skal skje mellom anna gjennom nettstaden helsevoss.no der både born, familie, tilsette i barnehage, skule og helsevesenet kan finna informasjon om korleis ein kan førebyggja, avdekka og handtera situasjonar der born og familiar treng hjelp.», skriv Voss kommune på sine nettsider.