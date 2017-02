Slik vert dei nye leilegheitene i Elvegata

Innan jola 2017 håpar Vestbo­ BBL på innflytting i dei 20 nykkelferdige hus­væra som no er under bygging­ i Elvegata - rett framom tidlegare Jarl Hotell.

Nybygget er i fem høgder, der dei fire øvste vil ha fem leilegheiter kvar. Einingane vil variera i storleik frå ca 60 til 80 kvadratmeter, men inndelinga vil vera identisk for kvar av høgdene oppover.

Vestbo Boligbyggerlag er frå før representert med eitt anna prosjekt på Voss: Seksjonsssameiget Ringheimsvegen Terrasse (1998).

Minst 60 mill kr

Sameige Elvegata 12-18 er det nye prosjektet sitt formelle namn, og byggjearbeidet starta­ alt i oktober i fjor, opplyser Vestbo sin prosjektleiar Gunnar Johannes Fjæra til Hordaland.

Stolz Entreprenør AS i Bergen har totalentreprise på ut­bygginga, og heile prosjektet er kostnadsrekna til i overkant av 60 millionar kroner (inkludert kjøp av tomta).

- Vestbo kjøpte eigedomen alt rundt tusenårsskiftet, med eit hus til nedfalls på, seier Fjæra, og viser til det tidlegare Madsenhuset på tomta.

- Sidan har me lege litt på vêret og venta på at akkurat denne typen husvære skulle verta etter­spurd i marknaden.

Fjæra utdjupar i den samanheng at det dreiar seg om relativt­ små og relativt rimelege husvære, med salspris frå ca 3,0 til 4,5 mill kr.

- Har de starta salsarbeidet for husværa?

- De har me, men hittil me berre selt fire av dei 20, så det har gått litt treigt, vedgår Fjæra.

- Men me reknar me at salet tek seg opp no framover, etter kvart som bygget tek form, legg han til.

Gjesteleilegheit

Reint konkret har prosjektet 16 leilegheiter med to soverom og fire med eitt soverom.

- Det vil likevel ikkje bli problem­ for nybyggjarane her å ta imot slekt eller vener for overnatting, understrekar Fjæra.

- Dette fordi at me oppe på toppen byggjer ei gjesteleilegheit på 40 kvadratmeter, med både soverom, bad og stove med kjøkken. Denne vil styret for den nye sameiga i Elvegata 12-20 styra og organisera, seier Fjæra, som opplyser at det i tillegg vert ein stor, flott takterrasse her øvst oppe på bygget.

- Me hadde eigentleg planen klar for byggjestart i 2014, men så kom storflaumen, med på­fylgjande endra krav til flaumsikring, seier Fjæra.

- Dermed laut me teikna om. På grunnplanet er det no difor berre inngangsparti, tekniske rom, vaktmeisterkontor og fem parkeringsplassar under tak. Golvhøgda kjem dermed på 53,05 meter, eitt trinn opp frå dagens gatenivå, opplyser Fjæra.