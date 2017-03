Slik vert nye Sverresplass

Frå å vera det mest hektiske og støyande vegkrysset på Voss, skal Sverresplass formast om til grønpynta tumleplass for gåande, syklistar og kafégjester.

Men det må altså bli verre før det kan bli betre.

- Fram til sommarferien vil området vera ein byggjeplass. Så opnar me opp for trafikk tre veker i fellesferien, før me tek fatt på fullføringa. Men i denne fasen vil krysset stort sett vera ope, då arbeidet mest vil føregå på fortau og nyanlegg elles. Dette opplyser Eirik Røthe, som er byggjeleiar for prosjektet Statens vegvesen har kalla «E16 Voss sentrum».

Framleis ljoskryss

Sverresplass skal framleis vera eit ljoskryss, og bilar vil som før kunna ta seg gjennom krysset både til Strandavegen, Lekvemoen og begge retningar av Uttrågata. Men, som for Vangen elles, vil 30 km/t frå hausten vera den gjennomgåande fartsgrensa for motorgåande køyretøy.

- Og gateløpa er stramma opp for å gjera det meir naturleg å halda den nye fartsgrensa, påpeikar Eirik Røthe.

- Framkomsten for buss og store køyretøy vil samstundes vera godt sikra, med hjelp av store svingradiusar og utviding for vogntog i ljoskrysset.

Service for syklar

- Syklistar vert varetekne med sykkelparkering og tilhøyrande servicepunkt med verktøy og luftpumpe, kan Røthe fortelja.

- I tillegg vil nedsett fartsgrense og innsnevring til ein køyrebane frå nord og aust gjera kvardagen tryggare for dei som vel å sykla på vegen, legg han til.

Ei anna nyvinning er sykkel-detektorar ved stopplinjene i vegbanen. Desse vil sikra at ljoset skiftar til grønt når det kjem ein sykkel fram mot krysset, akkurat som det i dag gjer for bilane sin del, seier Røthe.

- Gåande får mest

- Største betringa er det likevel dei gåande som får, understrekar Statens vegvesen sin byggjeleiar.

- Med lågare fartsnivå, kortare kryssingar i gangfelta og betre ljossetjing vil tryggleiken for gåande verta sterkt betra gjennom oppgraderinga, seier Eirik Røthe.

- Trivselen på Sverresplass vil òg auka. Her vert lågare støynivå, meir plass, nye benker og møteplassar og elles både treplanting, grøntareal og dekorativ ljossetjing.

26 punkt

Ved å fjerna sju parkeringsplassar og eitt køyrefelt over Sverresplass, er eit 700 kvadratmeter stort areal frigjeve.

- Til glede for fotgjengarar, torg og møteplassar, seier Eirik Røthe.

Totalt skal Statens vegvesen «pynta» på 26 punkt av gamle E16 gjennom Voss sentrum i oppgraderinga som er i gang. Og sjølv om Sverresplass heilt klart er staden som får størst endring, vil det koma svært synlege tiltak heile vegen frå Fleischer's Hotel til Lundarosen. Arbeidet med desse skal i gang over påske.

Fartsdempar ved Fleischer's

Ved Fleischer's kjem det elles fartsdempar og skilt med 30-sone, medan Lundarosen får ei ny og «strammare» kryssløysing.

Fartshumpar, opphøgde gangfelt, og gangfelt med ekstra sterk ljossetjing, er elles gjennomgåande tiltak i oppgraderinga. I Haugamoen skal det eksisterande gangfeltet ved Fredheim fjernast, og erstattast av eit opphøgd gangfelt ved Bjørgatun. 30-skilt kjem elles opp både i Ringheimsvegen og på Hardangervegen (ved Amfi).

- Alle 26 tiltaka skal vera gjennomførte innan 1. oktober. Kostnaden for gjennomføringa ligg på 18,5 mill kr og vil verta betalt av midlar frå Vossapakko, seier Eirik Røthe i Statens vegvesen.