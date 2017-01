Slik vil dei sikra Elvegata mot nye flaumskader

NVE har no planen klar for korleis elvebreidda langs Elvegata skal rustast opp for å motstå framtidige flaumar.

Storflaumen sist i oktober 2014 laga store skadar i grunnen under dei nye bustadblokkene i Elvegata 4-6. Sikringstiltaka er då òg utarbeidde på bakgrunn av ein søknad frå Elvegata Sameige, på bakgrunn av situasjonen flaumen i 2014 skapte.

Tiltaket som vert planlagt har eit kostnadsoverslag på 4,2 mill kr pluss moms, vert det opplyst i eit brev frå NVE til Voss kommune. Distriktsdelen er normalt 20 prosent av totalkostnaden, skriv NVE, kommunen lyt såleis rekna med å punga ut nærare 1 million kroner for tiltaket.

Sikrar 26 husvære

Blokkene i Elvegata 4-6 har til saman 26 husvære. To av desse, begge på bakkeplan, vart totalskadde under flaumen i 2014. I garasjeanlegget stod vatnet 1,2 meter over golvet. Grunnen under blokkene i Elvegata er samansett av massar som er lite motstandskraftige mot utvasking, sand og silt. I tillegg vart det vaska ut massar under asfalten mellom elva og bygget, opplyser NVE i brevet.

- I søknaden om sikringstiltak uttrykkjer Elvegata Sameige otte for ytterlegare skadar ved ein ny storflaum, vert det vidare konstatert.

Løysinga NVE no føreslår for å koma problema til livs, tek utgangspunkt i ei hundre meter lang utgraving langs foten av elveskråninga, frå sameigebygget og nedover forbi jernbanebrua til gamle Granvinsbana. Opp til kote 50 skal det sikrast med steinplastring, og vidare oppover langs skråinga skal det byggjast mur etter amfi-prinsippet.

Solide steinmassar

- Dei største steinane skal leggjast nedst i plastringa og med minkande steinstorleik oppover i skråninga. Det skal leggjast vekt på å leggja steinlaget godt saman utan større glip og opningar så massane bak ikkje vert vaska ut, skriv NVE.

Løysinga skal no til Voss kommune og Fylkesmannen i Hordaland for godkjenning, vert det elles opplyst i brevet, som ber regionsjef Brigt Samdal og sjefingeniør Siss-May Edvardsen sine underskrifter.