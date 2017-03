Fredag kveld måtte politiet rykka ut til ein episode i Uttrågata, der ein mann i 30-åra hadde hamna i handgemeng med vaktene på Inside. Politiet vart kalla til staden like før midnatt, og då fekk mannen roa seg såpass ned at dei valde å køyra han heim. - Me er usikre på bakgrunnen til bråket, men det vil koma ei melding i saka, som vil verta etterforska, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.