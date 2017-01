Snart evaluering av jolesamling

Torsdag vart Utval for levekår orientert av Camilla Fines Aronsen, representant for rektorgruppa i Voss kommune, om jolesamlingane. Alle skulane gjennomførte jolesamlingar før jul og rektorgruppa hadde møte med kyrkja igjen denne veka. - Då snakka med om korleis me skal evaluera jolesamlingane og jobba vidare saman utover vinteren og våren. Det er enno litt tidleg, til no har me berre fått sporadiske tilbakemeldingar, sa Fines Aronsen. I den framtidige evalueringsprosessen skal både FAU, samarbeidsutvalet og personale inkluderast. Rektoren kunne fortelja at tilbakemeldingar frå elevar har vore varierande. - Nokre synest nok kyrkja er kjedeleg uansett, fleire ser ikkje den store forskjellen. Men jolesamlingane har vore ein større opplæringssituasjon, der elevane har lært meir. Me er veldig nøgd med at det vart jolesamling og det er godt å fylgja prinsippet med at skulen skal vera samlande og ikkje ekskluderande, sa Fines Aronsen til utvalet.