Spar-gjengen på flyttefot

Etter 20 år i Handelslagsbygget, ser dei Spar-tilsette fram til ein lettare kvardag.

- Det gler meg inn til hjartet at dei tilsette skal få i nye lokale no, seier Egil Mørkve, tidlegare dagleg leiar for handelslaget, og legg til at han beundrar «stayerevna» dei tilsette har synt.

For dei tilsette har det vore utfordrande å driva butikk over tre plan. Lager i kjellaren, butikk på gateplan og kontor i høgda, alt knytt saman av ei trong spindeltrapp på bakrommet.

- Eg trur eg snakkar for alle her når eg seier at eg ikkje kjem til å sakna noko i dette lokalet, seier Kjell-Erik Wahl, butikksjef for Spar Vossevangen.

Butikken har hatt ei god omsetning lenge, trass i at lokala har vore utslitne i lang tid.

- Det er tungvint for alle å jobba i desse lokala. Men me har klart å halda humøret oppe, for ein har alltid visst at det skulle komma nye lokale, seier butikksjefen.

- Butikk med sjel

Mørkve fortel at lokala vart tekne i bruk tilbake i 1969, og har tidlegare romma Matbua og EPA.

- Då Spar skulle inn her i 1996, dekka me til med svære plakatar om at det var under ombygging. Innanfor dørene var det eit fjell av tomme øskjer. Plutseleg vart døra skyvd opp, og inn kjem det ei gammal dame. Ho klatra oppå øskjene, og braut sjokkert ut: «e' da stengt her?», seier Mørkve og ler.

Mykje har skjedd i lokala gjennom åra, men masse har gått i gløymeboka til Mørkve, elles er han sikker på at det kunne vorte skrive bok om det.

- Sjela i lokala trur eg er ein grunn til den gode omsetjinga butikken har hatt, sjølv om det har vore nedslitne lokale, seier han.

- Og det er ein kjerne av tilsette som har vore stabil, noko som tilseier at det er ein hyggjeleg arbeidsplass.

Han gler seg til den nye butikken opnar nokre meter bortanfor.

- Det blir bra for Voss at Meny får ein skikkeleg konkurrent innanfor fullsortimentsbutikkane, meiner han.

Same profil

Gler seg gjer også butikksjefen, som seier at anna enn nye, moderne lokale, så skal butikken vera lik som i dag.

- Me skal halda fram å vera butikken på Vangen med ferskvaredisk og eit godt lunsjtilbod, seier Wahl.

Når butikken stengjer 31. januar skal dei tilsette i permisjon i nokre veker, før dei skal stella i stand dei nye lokala til nyopning i slutten av mars. Meir arbeidskraft trur han ikkje vert naudsynt.

- Nei, utforminga av dei gamle lokala har vore ressurskrevjande i form av arbeidskraft. Sjølv om den nye butikken er større, så treng me ikkje å vere fleire på jobb, forklarar han.

- Såg aldri reint ut

Lekkasjar, og flassande vegger til sides, han er klar på kva han likte minst med dei gamle lokala.

- For min eigen del, så var det mest irriterande at kva enn me gjorde, bona og skrubba, så såg golvet aldri skikkeleg reint ut, seier han.

Og kva han gler seg mest til? Svaret kjem kontant:

- Utan tvil å få heile butikken på eitt plan!