Sterk start for 2017-skatten

Skattekronene rullar inn til Voss kommune som aldri før. Januar gav nær 1,4 mill kr meir ein venta, og den fine trenden heldt fram i februar. Totalt har Voss kommune såleis fått inn 51,5 mill kr på 2017 sine to fyrste­ månader, noko som er 1,5 millionar over prognosane. Den verkelege testen for om dette er eit blaff, eller ein generell trend, kjem i mars månad. Denne månaden skal åleine gje 61 mill kr, ifylgje prognosane, som i så fall vil vera nær 3,0 mill kr meir enn resultatet for mars-månaden i fjor. Kommune­budsjettet for 2017 er bygt på 379,6 millionar skattekroner totalt ved nyttår, så fram dit er det uansett lang veg enno.