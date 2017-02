Stolen bil kom til rette att

Sundag morgon fekk politiet melding om at ein bil var stole frå ein bustad utanfor Voss sentrum. Det var ein blå Toyota Rav 4 som hadde forsvunne i løpet av natta. Seinare på sundagen dukka bilen opp att på parkeringsplassen utanfor Idrettshallen. - Det såg ikkje ut til at noko var stole frå bilen. Her er det nokon som har teke seg ein køyretur, seier politifyrstebetjent Audun Høyland. Politiet ynskjer tips i saka.