Strandaelva vart full av møk

Då ein silo på Vinje kollapsa sundag ettermiddag, rann 135 kubikk med kumøk ut i Strandaelva.

Voss kommune inspiserte utsleppet måndag, etter å ha fått melding om lag kl 17 sundag ettermiddag om at Strandaelva gjekk brun frå Vinje og nedover.

- Det er ein silo som har kollapsa, og ifylgje grunneigaren er om lag 135 kubikk vassblanda blautgjødsel runne ut i vassdraget, seier rådgjevar i Voss kommune si næringsavdeling Rune Østraat.

Avrenninga frå den kollapsa siloen gjekk via småelva Løkjeelvi og eit løp på om lag 1000 meter før det rann ut i Strandaelva.

KOLLAPSA: Ein gjødselsilo på vinje kollapsa sundag. FOTO: VOSS KOMMUNE

Elva tek unna

Østraat fortel at det måndag framleis var noko avrenning frå den kollapsa siloen.

- Det er så klart kjedeleg når slikt som dette skjer, men det får neppe langsiktige konsekvensar for vassdraget, seier rådgjevaren.

Han syner til at det milde vêret den siste tida har ført til snøsmelting og godt med vatn i elvane.

- Heldigvis er det normal vassføring. Skjer slikt om sommaren når det er lite vatn i elva, er konsekvensane mykje verre, seier Østraat.

Ni år gamal silo

Han fortel at den kollapsa siloen er ein ni år gamal stålsilo.

- Kollapsen skuldast truleg ei svakheit i konstruksjonen. Eg meiner iallfall at ein silo bør vara lenger enn i ni år, seier Østraat.

Gangen vidare i saka er at næringsavdelinga lagar ein rapport om utsleppet. Bonden som eig siloen må gjennomføra ein internkontroll for å sikra at tilsvarande ikkje skjer igjen.

Kommunen har høve til å skriva ut bøter eller gje avkorting i jordbrukstilskotet ved slike hendingar, men Østraat seier det neppe blir aktuelt i dette tilfellet

- Dette får neppe økonomiske konsekvensar for grunneigaren sidan dette er fyrste gongen me registrerer denne type hendingar frå dette gardsbruket. Økonomiske konsekvensar er som regel fyrst aktuelt om det skjer tilsvarande frå samme bruket igjen, seier Rune Østraat.