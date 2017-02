Støre flisa ordføraren i skisporet

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb fekk partifargen i andletet då han prøvde å hengja på skia til Jonas Gahr Støre.

Arbeidarpartiet-leiaren brukar delar av vinterferien sin til ein liten Hordalandsturné, og fredag var det skitur i Voss ski- og tursenter som sto på plakaten. Med i turfylgjet var ordførar og partifelle Hans-Erik Ringkjøb, i tillegg til Gro Marit Istad Kristiansen, Lars Selheim og Sveinung Dukstad.

Etter kring sju kilometer med frisk gonge i 12 minus og solskin, kom Jonas Gahr Støre inn att på stadion med lange steg og lette bein. Ordføraren som kom eit stykke bak, såg noko meir medtatt ut etter turen.

- Ja, dette var tungt! Eg har spelt for mykje fotball, trur eg ...

BRA STIL: Etter runden på seks kilometer var det Jonas Gahr Støre som kom fyrst inn att på stadion. Ordføraren sleit med å halda fylgje. FOTO: Ingerid Jordal

«Vestlandets Nordmarka»

Ordførar Ringkjøb ville nytta høvet til å visa fram skianlegget, og med dette fortelja Ap-leiaren om den sterke dugnadsånda i bygda.

- Om me skal visa fram noko av det me har fått til på Voss på dugnad, så er Voss- ski og tursenter eit perfekt døme.

Støre lét seg imponera av anlegget, og gav det til og med eit nytt namn.

- Eg trur dette må vera Vestlandets «Nordmarka». Det var spennande å høyra om arbeidet som ligg bak dette, og eg trur det er veldig viktig at idrettslaga har teke eigarskap til anlegget. Då får ein betre drift for brukarane, seier han.

K5-prat i løypa

Men det var ikkje berre skryting av dugnadsbygda Voss som sto på planen. Turfylgjet fekk også tid til å snakka litt hard politikk mellom stavtaka. Eitt av spørsmåla som ordførar Ringkjøb tok opp, var Støre sine tankar kring ny veg og bane mellom Voss og Bergen.

- Eg forstår absolutt viktigheita med å få tryggare veg på denne strekninga. Ein ting er å lesa om vegen. Noko anna er det å køyra på han, som eg har gjort no. Eg tenkjer at me må ha ambisjonar om å få heile strekninga frå Arna til Voss inn i planlegginga, og ikkje berre frå Arna til Stanghelle, seier Støre.

Ordførar Ringkjøb seier at han er nøgd med signala han har fått frå Ap-leiaren.

- Han gav tilfredsstillande svar, og me veit kva me står for. No gjeld det berre å få fleirtal for det. Det er godt at det er val til hausten!

Den store klimadugnaden

Praten kom også over på ein annan type dugnad, nemleg den store klimadugnaden. Mykje av snøen som Støre og gjengen gjekk på tur på er køyrt opp i anlegget. Kva tenkjer han om at slike vintrar kan verta meir og meir normalt i framtida?

- Det er skummelt. Sjølv om me ser klimaendringane på eit lokalt nivå, må me løfta dette opp til det nivået at verda må gjera noko. Me må fylgja opp Parisavtalen, og levera vårt bidrag til den. Det vert eit knøttlite bidrag i den store samanhengen, men det er heilt naudsynt at me gjer det. I tillegg må me jobba internasjonalt med avtalar og diplomati for å få land til å velja bort kol, og gå i fornybar retning, seier han.

Han trur at klimadugnaden kan føra til store moglegheiter for Noreg.

- Me har mykje vasskraft, som BKK-kraftstasjonen som eg vitja på Dale på torsdag. Og me har industri som produserer aluminium, framtidas metall, laga med vasskraft. Mykje av det me kan få til av omstilling er basert på desse energiformene.

Kjem attende på Veko

På torsdagen var Ap-leiar Støre på besøk på Evanger landhandleri. Her fekk han møta fleire representantar frå dugnadsbygda Voss, mellom anna Vossa Jazz, Voss Cup og Ekstremsportveko. Her vart det avgjort at Støre kjem attende til Voss på opningsdagen til Ekstremsportveko, mest sannsynleg dalane frå himmelen i ein fallskjerm.

- Eg vart spurt om eg ville opna festivalen, som har 20-årsjubileum i år. Og eg visste jo at dette innebar ein entré frå lufta. Etter at eg hadde sove på det, vart svaret ja. Det var ei stor ære å verta spurd. Det einaste er at dette skjer på brullapusdagen til meg og kona. Så kanskje ho må vera med i fallskjermen, ho òg!