Talet på husbrannar kraftig ned

2016 baud på langt færre husbrannar på Voss. Det var heller ingen døds­brannar eller dødsulukker for brannvesenet på Voss i fjor.

Frå 2007, til og med 2015, var det i snitt tolv husbrannar i Voss kommune kvart år. Talet for 2016 er berre ein tredjedel av dette.

- Dette trur eg vårt store førebyggjande arbeid inn mot elevar i barnehagar og barneskular har hatt ein innverknad på. I tillegg kjem arbeidet feiarane våre gjer, og opplæringsvitjingar me tek hjå verksemder, seier Bjørn Dolve, leiar for beredskap hjå Voss Brannvern.

Talet på utrykkingar til ulukker på vegane auka med 23 samanlikna med 2015, men beredskapsleiaren ser også ljospunkt i denne statistikken.

- Det var heldigvis ingen av ulukkene som hadde døden som utfall. Noko av årsaka til det er nok sinusfresinga på vegane, altså hakka i midtlinja, og at folk held lågare fart, forklarar han.

Definisjonar fører til hopp

Ein kjapp titt på statistikken for 2016 syner nokre større sprang på enkelte kategoriar, om ein samanliknar med det førre året.

- Grunnen til at «brannhindrande tiltak» auka så brått har med definisjonar å gjera, forklarar Dolve.

- No skil dei til dømes på matlaging som går gale: viss maten er etande så er det ei «unødig» utrykking, er den ikkje etande så går det inn som eit «brannhindrande tiltak», seier han.

Ikkje bekmørkt for pipebrann

Talet på pipebrannar gjekk litt opp i 2016, noko Dolve meiner ein kuldeperiode tidleg på året forårsaka. Når det frys på, fyrer folk meir, nokre utan å sikra at det blir full forbrenning.

- Når folk skal leggja seg om kvelden, og det er halvkaldt ute, fyller enkelte omnen med ved og struper igjen trekken. Dette for at veden skal brenna langsamt og at det skal vera glør att til morgonen­, forklarar han.

- Men gjenstrupinga gjer at det ikkje kjem tilstrekkeleg med oksygen til, og forbrenninga vert ufullstendig. I sin tur fører dette til at det dannar seg bek i skorsteinen, seier han.

Viss ikkje dette blir oppdaga og frest vekk, kan beken ta fyr.

Lite uvanlege oppdrag

Totalt rykte brannvernet ut på 18 fleire oppdrag i 2016 enn i 2015. Dolve meiner dei har det dei treng for å gjera oppgåvene dei tek på seg.

- Me er nøgde med ressursane me har i dag, men det er alltid potensial for betring på utstyr, og der prøver Voss brannvern å sjå moglegheitene og vera i forkant.

På spørsmål om det var nokon uvanlege oppdrag dei rykte ut på det førre året, brukar Dolve litt tid på å finna svaret.

- Det var ein mann som fall på veg inn i bilen. Han låg på ryggen på bakken, med ein fot i bilen. Då me kom fram, stod det fleire folk og berre såg på han, og venta på at me skulle komma.

Med denne situasjon i tankane, har han ei oppmoding til folk.

- Det er betre å gjera noko, enn ingenting, avsluttar beredskapsleiaren.