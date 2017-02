Tek plassane til rørslehemma

MYRKDALEN: Rørslehemma Rune Tryti-Steffensen fekk plunder då han skulle parkera ved Myrkdalen skisenter fredag. Dei reserverte plassane var tekne, og dei parkerte bilane mangla korrekt dokumentasjon.

- Det er jo irriterande når andre som eigentleg ikkje har same behovet har teke plassen. I verste fall må me jo reisa attende­, og då er dagen øydelagd. I dag ordna det seg for min del, for skisenteret let meg parkera ved sida. Me triksa det til, men elles ville eg fått vanskar, fortel han, medan svogeren Kjell Olav Tryti hjelper han vidare mot dei kvite bakkane. Han er også irritert.

- På ski skal dei

Framfor dei reserverte plassane står andre bilar parkerte. Ingen av dei har naudsynt dokumentasjon i frontvindauget, som fortel at dei kan stå der.

Dag Mundal kjem køyrande. han har også korrekt dokumentasjon i sin bil, som gjev han løyve til å parkera her. Men det er lite hjelp i. Han sveivar ned vindauget.

- Det er ikkje fyrste gongen me opplever dette. På ski skal dei, men dei giddar ikkje gå, seier han. Også han har fått ein alternativ stad å stå, men er ikkje imponert over at folk tek dei reserverte plassane.

Sporar dei opp stundom

Dagleg leiar ved senteret, John Ivar Norheim, ristar litt oppgjeven på hovudet når me spør han om parkeringa.

- Ja, det er jo ikkje bra. Me har stundom spora opp bileigarane, og gjort dei merksame på at dei står parkert feil. Då svarar mange at dei rett og slett ikkje fekk med seg at plassane er reserverte. Me deler ikkje ut bøter, og me tauar dei ikkje bort, så her må folk rett og slett skjerpa seg. Dei som skal parkera her, treng plassane. Me greier oftast å løysa det, men det beste er om folk parkerer der dei skal, seier Norheim.

Ein av dei parkerte bilane vert køyrt bort, og no lagar det seg ein plass for Arne Gilbakken. Han er blind, men det hindrar han ikkje frå å nyta livet i skibakkane saman med ein skimakker.

- Det er vel helst tankeløyse, seier han om feilparkeringane.