Tilbyr ferdige næringslokale på Istad

No kan du kjøpa fiks ferdig næringseigedom i Voss Næringspark.

Utviklinga i Voss Næringspark på Istadmyrane tek til å få fart. Her etablerer stadig fleire verksemder seg, og siste nytt er tilbodet om at dei også kan få kjøpa ferdige næringsbygg.

Eit nytt bygg på 1800 kvadratmeter skal nemleg stå klart innan 1. juni i år, og bygget er seksjonert opp, det vil seia delt i 10 «nykelklare» einingar på 180 kvadratmeter kvar.

Ideen til husbyggjaren bak prosjektet, Ove Asle Bakketun, er å selja ut seksjonane til verksemder i distriktet, og han meiner det er eit godt alternativ både arealmessig og økonomisk.

- God plass på Istad

- Det er eit press på areala på Voss når ein nærmar seg sentrum. Me ser det både på Tvildemoen og i Brynalii. I Voss Næringspark er det god plass, og dersom ein vil etablera seg med eiga verksemd, og ynskjer å eiga lokala, så har eg eit godt tilbod. Eg bygde nemleg for mine eigne firma for tre år sidan. Då forstod eg at det er omtrent like kostbart å byggja stort, som lite. Difor sette eg opp eit stort bygg med tanke på å leiga bort delar av arealet. No set me opp eit nytt og endå større bygg, og no er føremålet å kunna selja ut delar av bygget, fortel mannen som i dag driv firmaa Viking Redningstjeneste Voss, og Avis Bilutleige Voss.

Stordriftsvinstar

Firmaa skal halda til i det nye bygget, som ifylgje Bakketun er klart til innflytting med vatn, kloakk og straum kopla på til sommaren. Anleggsmaskiner er alt godt i gang med å klargjera tomta, og snart kjem eit firma som har spesialisert seg på å setja opp seksjonerte hallar.

Seksjonane skal vera sertifiserte etter det som heiter «Tech 10», som viser at bygget er sett opp og rusta etter gjeldande forskrifter som må fylgjast om det skal drivast verkstad eller produksjon.

- Når det gjeld økonomien i å kjøpa ein slik seksjon, så har siktemålet vore å få ned prisen på kvar av seksjonane, ved å byggja stort. For dei som då kjøper éin seksjon, vil prislappen vera relativt gunstig i høve til om dei skulle setja opp eit heilt eige bygg frå grunnen av, seier Bakketun.

- Eg håpar det kan vera attraktivt, seier Bakketun.