Tjuveri i bustadhus og butikk

Torsdag vart ein person teken for tjuveri på Coop Extra i Voss sentrum. Mannen vart stogga før han kom seg av garde, etter tjuveri av diverse varer. Politiet vart tilkalla, og det er no oppretta sak på hendinga. Same kveld fekk politiet melding om tjuveri frå ein bustad i Tjukkebygdi. Tjuveriet skal ha skjedd i løpet av dagen, der uvedkomande har teke seg inn gjennom eit ope vindauge og stole ein pc. - Me ynskjer sjølvsagt tips dersom folk har sett uvedkomande personar i området. Vidare vil me be alle om å lukka vindauge og låsa dører for å sikra seg mot folk som kan vera på tjuveritokt, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.