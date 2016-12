To bilar kolliderte på Brynaflaten

To møtande bilar kolliderte på Brynaflaten på Voss natt til fredag. Ein person vart køyrt til Voss sjukehus for sjekk.

Politiet opplyste på Twitter i natt at dei hadde inndrege førarkortet til eine bilføraren, men dette viser seg i etterkant ikkje å stemma. Hordaland får no opplyst av politiet at hendingsforløpet er uklart kring ulukka, og at begge bilførarane framleis har førarkortet sitt.

Ulukka vart meld til politiet klokka 00.24. Ulukka skjedde i 60-sona litt forbi Amfisenteret. I alt fem personar var involverte i ulukka, fire personar i eine bilen, medan føraren var åleine i den andre. Ein person vart køyrt til Voss sjukehus for sjekk.

Politiet opplyser at airbagar vart utløyste, og at alle kom seg greitt ut av køyretøya. Det skal elles ikkje vera personskadar.

Alle naudetatane rykte ut til ulukka, og bilberging vart send til staden i natt. Trafikken kunne passera etter ulukka.