Tok bilete av garasjane til folk og stakk av

- Desse kan ikkje ha reint mjøl i posen, seier lensmann Ivar Hellene.

I løpet av helga har politiet fått inn fleire urovekkjande meldingar frå folk på Voss som har fått mistenkjelege folk inn på tunet. Den siste meldinga kom frå Bolstad.

- Det dreier seg om ein gjeng som tydelegvis reiser rundt og tek bilete av garasjane til folk, og gjenstandar på gardsbruk. Når dei vert oppdaga, stikk dei av, seier lensmann Ivar Hellene.

- Ta registreringsnummeret!

Lensmannen trur ikkje det er hobbyfotografar som er på ferde.

- Desse har nok ikkje reint mjøl i posen. Det kan tenkjast at dei er ute og kartlegg verdisaker, og planlegg å koma att seinare, seier han.

Han vil oppmoda folk om å vera observante, samt å notera ned kjenneteikn og registreringsnummer om ein ser noko.

- Dette kan vera bilfarge, bilsort, skader på bilen, og så vidare. Så langt har me ingen haldepunkt om kven dette kan vera. Derfor er det ekstremt viktig at me får slike opplysningar, seier lensmannen.