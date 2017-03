Tok over 50 bilistar i fire kontrollar

To av sjåførane nekta å betala bota.

Frå onsdag til torsdag hadde UP eit svært innhaldsrikt døgn, med fire ulike laserkontrollar langs E16. Den fyrste kontrollen var onsdag ettermiddag på Løne, og her vart 23 bilistar tekne for å køyra for fort i 60-sona. Den høgste farten var målt til 85 km/t, og ein av sjåførane nekta å betala bota.

- Han vart meld av politiet for å nekta å vedta forelegg, seier politibetjent Jostein Pedersen.

Mista lappen

Seinare på kvelden stogga UP fire billistar ved Trollkonetunellen på Dale, i 80-sona.

- Her var høgste farten 95 km/t, seier Pedersen.

Torsdag føremiddag hadde UP nok ein kontroll på Dale, der ein billist vart teken for å køyra i 98 km/t i 80-sona. Deretter gjekk turen til E16 forbi Vaksdal, der 24 bøter vart delte ut til bilistar i 60-sona.

- Også her var det ein bilist som vart meld for å nekta å vedta forelegget. Ein annan bilist fekk sin åttande prikk, og fekk kverrsett førarkortet, seier Pedersen.