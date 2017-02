Tre barnehagar fritekne for eigedomsskatt

Førre veke gjorde kommunestyret (KST) på Voss vedtak om å gje Skulestad barnehage SA, Mønshaugen barnehage SA og Rogne barnehage fritak for eigedomsskatt. Sundve Fus barnehage AS og Læringsverkstedet Tvildemoen barnehage AS får ikkje fritak, då dei er eigd av aksjeselskap. Dette var eit av tre moglege alternativ i saka, og vedtaket var heilt i tråd med tilrådinga frå formannskapet. Bjørne Østrem Djukastein (H) meinte det var synd at to barnehagar fekk nei til fritak, og ynskte å røysta over punkt 1 i saksutgreiinga, som gjekk på at alle dei fem barnehagane vart fritekne for eigedomsskatt. Likevel vart det ikkje tilfelle, då KST vedtok fritak for dei tre barnehagane med sju røyster imot.