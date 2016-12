Tre innbrot på Tvildemoen natt til 1. joledag

Politiet ynskjer å koma i kontakt med folk som har informasjon om hendingane.

1. joledag fekk politiet melding om tre ulike innbrot i Regimentsvegen på Tvildemoen. Det opplyser Henning Hegbom hjå Voss lensmannskontor.

- Folk har vore vekkreist på jolaftan, og så oppdaga innbrota i leiligheitene sine då dei har kome heim att 1. joledag. Dette gjeld alle innbrota, fortel Hegbom.

Grove tjuveri

Det er usikkert nøyaktig når innbrota har funne stad, men politiet opplyser at det truleg har skjedd natt til 1. joledag eller på jolekvelden.

Politiet har grunn til å tru at det er den eller dei same som står bak alle tre innbrota, då alle bustadane har «lik modus»:

- Me har sett at det er likt korleis gjerningsmannnen har brote seg inn og kva dei har vore på utkikk etter, seier Hegbom.

Han vil ikkje opplysa kva som er stole, men kan fortelja at gjerningsmannen har tatt med seg ulike verdiar. Det er difor snakk om grove tjuveri.

Ynskjer meir informasjon

Den eller dei som står bak tjuveria er ikkje tekne av politiet, og no ynskjer politiet kontakt med folk som kan sitja på viktig informasjon.

- Me har snakka med fleire naboar, men me vil gjerne ha meir informasjon. Kanskje har nokon opplevd å ha gjerningsmannen på døra, eller kanskje har nokon observert noko mistenksomt? Då tek me gjerne imot informasjon, seier Hegbom.