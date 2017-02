Tredagars kurs, verkstader og paneldebatt i kulturhuset

KULTUR: Neste veke kan heile det regionale kulturlivet få seg eit profesjonelt lyft.

Porscen er ei produsenteining for scenekunst som femner alle frie scenekunstnarar og aktørar i heile Hordaland. Frå tysdag til torsdag i veka som kjem arrangerer Proscen kompetansehevande kurs og verkstader for heile kunst- og kulturfeltet i Voss, Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal. Det skjer i Voss kulturhus og er eit gratistilbod for alle som arbeider i feltet: profesjonelle, frivillige, alle kunstnarar, produsentar, museum, arenaer, arrangørar og generelt kulturinteresserte.

I tillegg til individuell rådgjeving til dei som ber om det, vert det arrangert kurs som: Frå idé til prosjekt, og Praktisk gjennomføring av ditt kulturprosjekt. Onsdagen er det også verkstader på ulike nivå der ein kan laga si eiga nettside og nyhendebrev. Torsdagen er hovud­temaet for dagen Eit synleg kulturfelt? Her vert det diverse foredrag og kulturelle innslag.

Dei tre dagane vert avslutta med ein paneldebatt torsdag ettermiddag. Porblemstillinga er: Er det kunstfagleg, publiumsmessig og økonomisk grunnlag for etablering og utvikling av kulturfeltet i distriktet? Frøydis Flotve skal halda debattantane i age, og i panelet sit Trude Storheim (Vossa Jazz), Kirsti Aksnes (Bygdalarm), Lars Mossefinn (Voss kulturråd), Vidar Skeie (Miljø- og kulturutvalet i Voss kommune), Tor Trå (sjef for Voss kulturhus) og Kjell-Erik Ruud (HardingarT).