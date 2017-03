Torsdag hadde UP bilbelte- og åtferdskontroll frå klokka 09.00 til 11.00 i Evangervegen nedanfor Fleischer's Hotel. Der fekk tre bilførarar bot for mobilbruk, og det vart gjeve eit beltegebyr. Etter lunsj var UP i Tvildesvegen, der tre personar fekk forenkla førelegg for ulovleg bruk av mobil. Vidare var dei i Voss sentrum, der ytterlegare to bilførarar fekk bot for å bruka mobiltelefon.