BKK og Voss Energi har i dag sendt ny høyringsuttale til Voss kommune om korleis flaumsituasjonen i Vossavassdraget mest effektivt kan dempast.

Dei to kraftaktørane åtvarar mot flaumtunellar ut frå Vangsvatnet, og meiner den maksimale løysinga ligg i å senda flaumvatnet bort frå vassdraget innan det når Vangen, noko som mest effektivt kan skje med ein flaumtunell frå Bjørke.

Ei endå meir effektiv løysing kan oppnåast ved å forlengja denne tunellen med 5 km, og dermed også henta inn flaumvatn frå Lønavatnet.

Under her fire av hovudpunkta i høyringsuttalen:

* Vår utredning viser at en løsning med flomtunneler fra Vangsvatnet til Seimsvatnet og fra Evangervatnet til Bolstadfjorden forflytter flomproblemet nedover i vassdraget. Flomsituasjonen vil bli forverret fra tunnelutløpet ved Seimsvatnet og videre nedover langs Vosso, i Evanger, langs Bolstadelva og ved Straume og Stamnes i Vaksdal.

* En løsning med flomtunnel fra Vangsvatnet mot Fyksesund vil gi stor flomdempende effekt i selve Vangsvatnet og i vassdraget nedstrøms. Men tiltaket hindrer ikke at det blir store oversvømmelser langs Vosso der den renner gjennom Voss sentrum i området ved Langebrua, Haugamoen etc. der bebyggelse og broer blir berørt. Det vil også oppstå stor erosjonsfare grunnet den store udempede flomvannføringen som renner gjennom sentrum og inn i Vangsvatnet.

* For å få til en større, varig flomdempning i vassdraget mener vi at et flominntak bør plasseres ved nedre del av Raundalselva ved Bjørke. Den korteste tunneltraseen herfra er mot Granvinsvatnet, og da med ny flomtunnel fra Granvinsvatnet til fjorden. Etter å ha vurdert usikkerhet knyttet til dette alternativet, har vi kommet frem til at den sikreste løsningen er å lage en tunnel direkte mot fjorden. Løsningen gir muligheter for flomdemping i Granvinsvassdraget om en ønsker det.

* Flomtunnelen fra Bjørke kan forlenges 5 km frem til et ekstra flominntak i Lønavatnet. Dette gjør tiltaket enda mer flomrobust da tunnelen får inntak i de to store vassdragene som har litt forskjellig flomforløp. Dette medfører også at flomvannføringen nedover langs Vosso, i Evanger og til Bolstadfjorden blir ytterligere redusert.

Du kan lesa heile rapporten her.