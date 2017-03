Ung jente stogga med pose full av piller

Etter eit tips stogga politiet på Voss ei ung jente med ei pose full av piller onsdag kveld. Jenta er under den kriminelle lågalder, seier Håvard Skattum hjå politiet på Voss. - Derfor kalla me inn jenta til ei samtale med politiet. Dei fleste pillene var ufarlege, men me veit ikkje kva type alle tablettane er endå. Uansett så er det uroande når ei ung jente har ei pose med over hundre tablettar i, seier han. Politiet har no teke tablettposen.