Urinerte i Uttrågata

Det vart ein dyr tissetur for mannen i midten av 20-åra.

Like over klokka 04.30 laurdag morgon vart ein mann teken for offentleg urinering på Vangen. Mannen slo lens i Uttrågata, nærmare bestemt utanfor Hetle sko.

- Han vil no verta meld av politiet, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord.

Mannen, som er i midten av 20-åra, vart sendt heim att etter praten med politiet.

- Han oppførte seg greitt etter at han hadde fått gjort sitt fornødne. Men han kan nok venta seg ein bot i posten på nokre tusenlappar. Det vart dyre dropar, seier operasjonsleiaren.