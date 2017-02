Valborg har sendt 600 sekker med kle til Aust-Europa

- Heilt fantastisk. Eg er så imponert over folk! seier Valborg Nummedal som endå ein gong har sendt mykje kle og pengar til born i naud i Aust-Europa.

Eldsjela Valborg Nummedal har drive på i ei årrekkje med innsamlingsaksjonar, og også det siste året kan ho visa til imponerande resultat.

Etter innsamlinga i september til Open Heart, sende ho ca 600 sekker med kle og teppe til krigsråka menneske i Ukraina.

Med på lasset fylgde også 33.000 kroner i reine pengar. Gåva vil mellom anna gå til å halda oppe arbeidet mellom born, der Open Heart har suppekjøkken som gjev mat til nesten 4000 born kvar dag - born som elles er overlatne til seg sjølve.

Misjon Uten Grenser og Open Heart deler elles ut tusenvis av matpakkar og anna kjelp kvar veke.

Tusenvis av kroner

Også ei rekkje prosjekt for barneheimsborn i Aust-Europa har vore i gang siste året. I januar kom det inn 6000 kroner til SOS Ukraina. Same månaden gjekk 15.000 kroner frå Lions Voss til utdeling av varm mat på matstasjonar som misjonen har. I februar kom det inn 15.000 til varme kle, sko, brensel og mat. I juni gjekk 4000 kr til menneske som lever i fattigdom og naud. I august 3000 kr til materiellstøtte slik at born og ungdom kan gå på skule.

Til jol gjekk det frå Voss 12.700 kroner til Misjon Uten Grenser. Misjonen delte ut 30.000 øskjer med mat og små gåver til borna. Ho sende òg 12.000 kr til naudhjelpsarbeid i Ukraina som Open Heart driv, og vel 3000 jolekort med helsing til barneheimsborn i Romania. Barneheimsborna sin konto er 3480.51.36563.

Meir innsamling

- Elles kan alle som strikkar til naudhjelpsarbeidet framleis levera det til butikken som var Harald Seim AS, men som no vert Trådsnello AS. Takk til dei som var der, og takk til dei som sa ja til å ta imot labbar, seier Valborg Nummedal.

Og det er framleis råd å gje for dei som ynskjer å bidra. 3. mars er neste sjanse, då vert det stor basar på Nabobeino av ting strikkedamene har laga.

Den dagen kan Nummedal også ta imot klesekker i Vonheim, men ho ber gjevarane om å ringja 95784908 ei veke før slik at ho får avklart kor stor bil som trengst for å henta sekkene. Med kvar sekk er det ynskjeleg med 50 kroner til transporten.

- Som me forstår, er behovet enormt. Ei hjartevarm takk til alle som hjelper meg til å halda på med naudhjelpsarbeid, seier den driftige naudhjelparen frå Bordalen.