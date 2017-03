Vart kåra til årets lærling

Torsdag vart Andreas Rokne­ (19) heidra som årets lærling­ i anleggsfaga i Hordaland. Han er glad for å få både skryt og pengegåve.

Til dagleg er Andreas Rokne lærling i anleggsmaskinførarfaget hjå Hirth Himle Entreprenør AS. Torsdag måtte han ta turen til Bergen, for å ta imot rosande ord, diplom og ein pengepremie på 10.000 kroner. Prisen vart delt ut på årsmøtet til Opp­læringskontoret for anleggs- og bergfaga.

Då firmaet han arbeider hjå sende inn framlegg om å heidra Andreas, skreiv dei at han er svært godt likt hjå kundane deira. Kundane peikar på at han er positiv, smilande, løysingsorientert, har pågangsmot, god arbeidsmoral, god planlegging av arbeidet, fornuftig og gode tankar om HMS i arbeidet.

Skoftar ikkje

- Kva synest du om å høyra dette?

- Eg seier ikkje noko på det. Eg har vore på jobb kvar dag til no, ikkje vore sjuk ein dag, nemner han.

Dagen etter utnemninga til årets lærling er han på jobb i Flåm, i arbeid med muring for kommunen. Han har vore lærling hjå Hirth Himle Entreprenør frå sommaren 2015. Til sommaren er han ferdig med lærtida, og har fått tilbod om jobb vidare i firmaet. Andreas har lyst til å verta verande.

Årets lærling har gått bygg & anlegg på yrkesskulen på Voss, og deretter på lina for maskinsjåfør på Os.

Arbeid som viser att

- Eg har alltid interessert meg for slikt arbeid. No køyrer eg alle maskinene som firmaet har. Det kjekke med jobben er at det viser att at du har gjort noko, og at folk vert fornøgde med det som er gjort.

Lærlingen skryter også av godt miljø på arbeidsplassen, med kjekke folk og god oppfylgjing. Han ser framover, og skal difor ha prispengande ståande på spare­konto, avslører han.