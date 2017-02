Vedtektene for Vossabadet KF vedteke

Opprettinga av Vossabadet KF til drift av Vossabadet, og vedtektene for føretaket, vart samrøystes vedteke av kommunestyret torsdag. Det kom eit endringsforslag til vedtektene frå Kolbjørn Blikås (V), som gjaldt paragraf fem der det heitte at «føretaket sine styrande organ er styret og dagleg leiar». - Me føreslår å stryka dagleg leiar herfrå, sidan dagleg leiar ikkje er styrande organ. Det er det styret som er, sa Blikås. Det var politikarane i KST einig med, og ordlyden vart dermed stroken. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb hadde også teke ein runde med valnemnda føre møtet om honorar for styret i Vossabadet KF, og fremja eit tilleggspunkt om dette. Styrehonorara vart samrøystes vedteke, og er fastsett etter same modell som Voss Eigedom brukar. Dermed får styreleiar 60.000 kroner, nestleiar 30.000 og medlemmer 20.000 kroner i honorar, i tillegg til 1000 per møte for vara.