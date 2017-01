Vekselbanken vil verta meir personlege

Vekselbanken auka års-resultatet monaleg i fjor. No aukar dei også bemanninga for å satsa endå meir på personleg rådgjeving.

Måndag la Vekselbanken på Voss fram førebels årsrekneskap for 2016, saman med framlegg til utbyte. Etter eit utfordrande år i 2015, med negativ utlånsvekst, klarte Vekselbanken å snu trenden i 2016. Banken har betra driftsresultatet til 36,4 millionar kroner før skatt, samanlikna med 23,3 millionar i 2015.

- Det er me veldig godt nøgd med. Det kjem mellom anna av godt arbeid frå engasjerte medarbeidarar. Offensiv satsing lokalt gjer også at me kjem godt ut, seier banksjef Einar Larsen.

Justerte seg

Han og assisterande banksjef Stig Gunnar Røthe gjev altså den høge aktiviteten på Voss mykje av æra for banken sitt gode resultat. Det aukande folketalet slår også positivt ut, etter at dei i byrjinga av 2015 vart ramma av konkurransesituasjonen og mista ein del utlån.

- Me justerte oss slik at me hamna på nivå med bankane rundt, og slik kom det seg, seier Larsen.

På grunn av den offensive satsinga lokalt, og fordi dei tilpassa rentenivået til konkurransen i marknaden, auka banken utlåna med nesten 600 millionar kroner i løpet av 2016.

Nye kundar

Innskota er auka med 90 millionar kroner same året, sjølv med fallande rentenivå.

- Veksten kjem av at eksisterande kundar investerer meir, og me opplever også bra tilfang av nye kundar. Bygda veks. I tillegg trur eg kundane set pris på at me er lokale og menneskeorienterte når det gjeld rådgjeving, seier Røthe.

Med reduksjon i både misleghaldne og tapsutsette prosjekt, ser det frå banken sitt synspunkt altså ut til å gå bra på Voss.

- Det er vekst, folk har det bra og turistnæringa gjer det betre enn nokon gong, seier Larsen.

Søkjer ny rådgjevar

No aukar Vekselbanken bemanninga for å satsa endå meir på lokal og menneskeorientert rådgjeving.

- Eg trur mange opplever den dimensjonen som tiltrekkjande og viktig, meiner Røthe.

Det er banksjefen einig i.

- Me må jobba på som før, og framleis ha den menneskelege dimensjonen. Det er eit poeng at folk kan komma innom i banken og snakka med oss om dei viktige tinga, meiner han.

For det er ikkje kvar dag ein kjøper seg hus eller bil.

- Det er enkelt å fiksa seg lån på nett, men når det gjeld så store investeringar er det godt å ha nokon å prata med. Den haldninga vil me halda på, fortel banksjefen.

Med i framtida

Årsresultatet syner at banken sin kapital- og likviditetssituasjon er god, og Røthe melder at dei er godt rusta til å tola tap framover. Elles gjer styret i banken framlegg om å utbetala 4,75 kroner i utbyte per aksje for 2016, samanlikna med 3,50 kroner året før. Både Røthe og Larsen ser føre seg at den gode veksten vil halda fram.

- Med alt det positive som er på gang i bygda, er banken klar for å vera med, seier Larsen.