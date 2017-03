Vikinglandsbyen i Gudvangen tek form

I Gudvangen jobbar 23 personar på spreng med å byggja vikinglandsbyen Njardarheimr. - Det me gjer her i vinter, er galskap, seier Frode Tufte.

Konseptet med vikinglandsbyen vart presentert i juli i fjor, og no byrjar den å ta fysisk form. Handverkarar og tømrarar frå fleire land er samla i Gudvangen for å byggja landsbyen sjåande så autentisk ut som råd er.

- Dei er så dyktige, og er verkeleg med på å bringa dette til liv, seier Frode Tufte, konseptutviklar og styremedlem i Gudvangen Utvikling AS (GUAS) som står bak prosjektet.

Og ting har gått raskt. Ettersom det tok eit par månader å få dei rette godkjenningane på plass frå kommunen, var ikkje arbeidet med fyrste byggjetrinnet i gang før i oktober. I starten av mars er alt fleire hus reist, og fleire skal det verta.

- Dette vert kulare enn eg trudde. Eg går rundt med kjensle av «wow»-faktoren inni meg, seier Tufte.

AUTENTISK. To sjøhus på 14x5 meter har alt vorte reist i enden av landsbyen som vender mot fjorden, og der vert det mellombels inngang fram til hovudinngangen som vender mot E16 vert bygd seinare. Vollar har kome på plass rundt området, og dei skal plantast inn slik at dei vert grøne. Fleire småhus og høvdinghuset på 16 meter er reist, og dette har fått utskjeringar på dørene laga av designar Bernd Hobohm frå Danmark. I heimlandet skjer han for tida ut fleire drakehovud i autentisk vikingstil.

VIKINGLANDSBY: Slik skal Njardarheimr verta sjåande ut til slutt. ILLUSTRASJONS: GUAS

- Dei skal fraktast til Gudvangen og monterast på fleire av husa, inkludert høvdinghuset, seier Tufte.

Inne i høvdinghuset er det høgt under taket.

- Sjå føre deg eldstad her, fleire langbord og skifergolv. Det vert så bra, seier Tufte entusiastisk.

VIKINGSTIL. Bygningane vert reist med tømmer av grovskoren gran, eit massivt treverk som har vorte valt grunna den gode haldbarheita og kvaliteten.

- Det var det arkitekten meinte me måtte ha. Nokre hus vil ha faste funksjonar, som til dømes smia og hus for plantefarging. Andre hus vert meir multi- funksjonelle, fortel Tufte.

Det gamle grindbygget som alt stod på staden er gjort om til verkstad, der plank vert skoren til med millimeterpresisjon og gamle teknikkar står i høgsetet. Sjølv om mykje av tilskjeringa vert gjort ved hjelp av maskinar for at det heile skal gå raskare, kan du ikkje finna ein einaste moderne spikar nytta på bygningane.

- Me har jo studert litt, for å seia det sånn. Eg meiner det er veldig godt handverk, seier Torill Hylland, styreleiar i GUAS og ein av hjernane bak konseptet.

OPNAR SNART. Elleve millionar kroner er investert i bygningsmasse til trinn ein, som skal vera ferdig om mindre enn tre månader. For alt 2. mai kjem fyrste gruppa med besøkjande for å vitja vikinglandsbyen.

- Og så opnar me for alle 31. mai. Me kjem ikkje til å ha noko markering av at fyrste byggjetrinnet er ferdig, men då sklir me ting sakte i gang, fortel Hylland.

Folka som skal ta seg av dei som vitjar «Njardarheimr» kan delast inn i tre grupper; dei tilsette, dei som er tilsette på engasjement som handverkarar eller utøvande vikingar, og til slutt bylauget. Bylauget vert sett saman av vikingentusiastar frå fjern og nær som kjem til Gudvangen for å jobba som frivillige og vera ein del av landsbyen.

- Med Njardarheimr vert det fokus på det kulturelle og læring, medan Vikingvalley er den meir kommersielle turistbiten av satsinga. Me vil gje folk «the viking experience», seier Tufte.

JOBBAR PÅ SPRENG. Før vikinglandsbyen kan opna dørene er det altså framleis mykje som skal på plass, og det skal skje fort. I tillegg til fleire bygg skal vegsystemet, hageanlegg og flettverkgjerde setjast opp. Totalt 18 hus skal reisast i tur og orden - og det berre i det fyrste byggjetrinnet før opninga i slutten av mai.

- Det me gjer her i vinter er galskap. Me jobbar på spreng, fortel konsept-utviklaren.

Når det gjeld resten av utbygginga, er den delt opp i fleire byggjetrinn. Arbeidet vil ta nokre år.

- Me håpar på å kunna setja i gang med trinn to til hausten, men må søkja om å få løyva på plass fyrst. Gildehallen på 36 meter, seremonihus og vertshus er mellom det som kjem i dei neste omgangane, seier Tufte.