Vil anka fengselsdom etter promillekøyring

Ein utanlandsk mann busett på Voss er i Bergen tingrett dømt for promillekøyring. Mannen i 30-åra vart stogga på Voss ei natt i november i fjor, og blodprøve teken av han nesten ein time etter synte ein promille på 2,13. Den sikta tilstod i retten, og påtalemakta føreslo 21 dagars fengsel i tillegg til ei bot på 15.000 kroner og tap av førarkortet i to år. I dommen heiter det at den høge promillen verkar skjerpande i saka, og difor vart mannen dømt til 24 dagars fengsel. Hadde han ikkje tilstått hadde straffa vorte 28 dagar. Han må også betala eit bot på 15.000 kroner og klara seg utan førarkort i to år, som påtalemakta ynskte. Mannen erklærte at han kjem til å anka dommen.