Vil byggja høgare enn nokon gong

No skal utviklingsplanane for området der tidlegare Jarl Hotell står, ut på høyring. Planane opnar for å byggja høgare på Vangen enn nokon gong tillate før.

Detaljreguleringsplanen for Uttrågata­ 42, der Jarl Hotell heldt til, er no lagt ut til offentleg ettersyn. Det vedtok eit samrøystes Utval for formannskap/plan og økonomi (FPL) torsdag. Eigarane av Uttrågata 42 ynskjer å utvikla eigedomen, og kommuneadministrasjonen meiner problemstillingane som vart lagt fram ved oppstarten av planarbeidet er løyst på ein tilfredsstillande måte.

Krevjande å ta stilling til

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for sentrumsnære bustader og næringsareal, som ei vidareføring av det eksisterande kvartalet. Planen er signert Bruket arkitektur AS, og den opnar for å byggja høgare enn det tidlegare har vore tillate å gjera på Vangen.

- Det er krevjande å ta stilling til byggjehøgd konkret i dette prosjektet, og generelt for heile Vangen. Det er signalisert at ein kanskje må byggja høgare og tettare for å nå visjonen om at Voss skal veksa. Administrasjonen meiner at dette planforslaget skisserer konkrete løysingar for korleis det kan utformast i sentrum. Men det er viktig at ikkje ny utvikling går på kostnad av dei næraste områda/strukturane rundt, heiter det i saksutgreiinga.

Bra med høyring

Dei ulike problemstillingane som har vorte drøfta i plan­arbeidet har mellom anna gått på flaumsikring, byggjehøgda, utforming, parkering, støy og uteareal. Lillian Rogne (MDG) stilte seg positiv til planen, men ytra ynskje om at flaumsikring og parkering må vurderast meir.

- Det vil koma tydelegare fram utover i prosessen. Det vert bra å få planen ut på høyring for nye innspel, slik at ein vert sikrare på kva som kan gjerast, sa Berit Marie Galaaen, leiar for plan­avdelinga i kommunen.

«Banegata»

FPL verka i stor grad nøgde med punkta i den firedelte innstillinga frå administrasjonen, og vedtok samrøystes punkt eitt til tre som gjekk på at planen vert lagt ut til offentleg høyring, at prosjektet må illustrerast med fleire 3D-illustrasjonar til neste handsaming, mellom anna med tanke på byggjehøgda, og at det skal gjennomførast ope møte for god medverknad i høyringsperioden. Punkt fire gjekk på at nytt vegnamn i området vert føreslege til «Banegata», og det reagerte Høgre på.

- Det var eit kjedeleg gatenamn. Eg tykkjer det bør vurderast noko anna. Ha idémyldring på det, sa Iril Schau Johansen.

- Eg tenkte med ein gang på Granvinsgata, grunna den gamle banen. Men dette er vel litt smak og behag også, sa ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Likevel vart det vedteke å føreslå Banegata som nytt vegnamn i området, mot éi røyst frå Schau Johansen.

Positiv utvikling

Kommunen har sett planforslaget i samanheng med anna utvikling i området, ettersom det i reguleringsplanen for Vosse­vangen heiter at kvartala bør sjåast i samanheng.

- Administrasjonen meiner at det er positivt at denne delen av Vangen vert revitalisert og er positiv til private initiativ for utvikling av området, skriv kommunen i si saksutgreiing til FPL.

Der vert det også peika på at saka er viktig i debatten om korleis sentrum kan utviklast framover.

- Denne planen ligg i eit område som alt har starta ny utvikling og transformasjon, skriv administrasjonen.